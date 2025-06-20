من أمام مجلس حقوق الإنسان| وزير الخارجية الإيراني: "لا حوار مع الولايات المتحدة قبل وقف هجمات إسرائيل"

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في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الجمعة، إن "إيران لم تجر أي اتصال أو لقاء مع الولايات المتحدة، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت التفاوض"، وتابع "طهران لن تدخل في أي مفاوضات طالما استمر القصف الإسرائيلي على أراضيها ومنشآتها الحيوية".

وأشار عراقجي، إلى أن بلاده "ملتزمة بالدفاع عن سيادتها وأراضيها بكل قوة"، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية تشكل "حرباً غير عادلة تُشن على إيران"، وأن طهران "ستدافع بقوة عن أرضها وسيادتها". وحذر من أن "جر الحرب إلى منطقة الخليج هو خطأ استراتيجي، وهدفه توسيع الحرب إلى كل المنطقة"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد.

وذكر أن "إيران لم تُجرِ أي اتصال أو لقاء مع الولايات المتحدة، رغم أن إدارة واشنطن طلبت التفاوض"، مشدداً على "ألا تفاوض قبل وقف العدوان الإسرائيلي على إيران".