ضائقة اقتصادية كبيرة ..حالة غليان ومظاهرات في حلب واعتقال مسيحيين في القصير

خرج آلاف المعلمين السوريين في مدينة حلب في مظاهرة حاشدة الأحد للمطالبة بالحصول على رواتبهم التي لم يتلقوها منذ فترة طويلة، ما يشير الى ضائقة اقتصادية بات المجتمع السوري يعاني منها، في حين تحدثت تسريبات إعلامية عن نقل أموال وزارة المالية والبنك المركزي أسبوعيا الى إدلب.

الصحافي عطا فرحات يعلق على المظاهرات ويقول :"توجد ضائقة اقتصادية كبيرة في سوريا ، لم يتحسن أي شيء خلال الثمانية أشهر الماضية ، بل الأمور زادت سوءا، هناك مئات الآلاف من الموظفين الذين طردوا من وظائفهم وهناك الآلاف الذين يتظاهرون اليوم في حلب ، كذلك كانت اعتراضات قبل أشهر في مدينة جبلة، بعد أن لم يستلموا رواتبهم إطلاقا، خرجوا اليوم للتعبير عن غضبهم حيال المجموعة الحاكمة، مطالبين بتلقي رواتبهم وإقالة وزير التربية ، متهمين الحكومة بالتقصير وعدم حلها الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها، كذلك الأمر في السويداء والتي لم يدخل اليها منذ شهرين أو ثلاثة أي معاش لأي موظف".

وأشار فرحات الى تسريبات إعلامية تحدثت أن جميع الأموال الموجود في المصرف المركزي وجميع الأموال في وزارة المالية، تحول أسبوعيا الى إدلب ولا يوجد أموال في دمشق إطلاقا، الحكومة تحول كل ما تملك إلى إدلب ". وتابع "الشارع السوري بات يعاني من ضائقة مالية واقتصادية كبيرة ويوجد حالة غليان ورفض تام لإجراءات الحكومة الاقتصادية، ما يجري في المدن الكبرى في سوريا يشير الى اقتراب البدء بحالة تمرد".

كما تطرق فرحات الى قضية اعتقال جماعية للمسيحيين في منطقة القصير وقال :"على ما يبدو توجد عملية تهجير للأقليات ، وتجري محاولات لتهجير المسيحيين في القصير، كانت محاولات سابقة لتهجيرهم ، على ما يبدو يسعى الشرع لمخطط تقسيم سوريا".