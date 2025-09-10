"لا يمكن فرض السلام بقوة السلاح..الهجوم في قطر يهدد اتفاقيات السلام مع الدول العربية"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الهجوم الإسرائيلي في قطر والذي استهدف قادة حماس أشارت مديرة مكتب الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي إنه "لا يمكن فرض السلام بقوة السلاح " وإن "الهجوم الإسرائيلي في قطر يهدد اتفاقيات السلام مع الدول العربية". لمتابعة مداخلتها كاملة.

جاء تصريح القدسي خلال مشاركتها في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقالت :"إنه لا يمكن فرض السلام بقوة السلاح .. لدينا اتفاقيات سلام يتفاخر الرئيس ترامب بإبرامها خلال ولايته الأولى وهو يعد لصفقات مشابهة مع المملكة العربية السعودية ، لكن مع هذه الممارسات الإسرائيلية تفقد إسرائيل كل المساعي والسبل لإقامة اتفاقيات مستقبلية للسلام بل تبعدها عن مسار السلام.." مشيرة الى تحذير دولة الإمارات لإسرائيل مؤخرا بعد الأنباء عن محاولات ضم أراض بالضفة الغربية.

الحلقة كاملة: