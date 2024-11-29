جعجع: "حزب الله ارتكب جريمة كبرى بحق كل اللبنانيين، والسلاح في يده بات غير شرعي باعتراف الجميع"

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، مساء اليوم الجمعة، إن "السلاح في يد حزب الله بات غير شرعي باعتراف الجميع بعد إقرار مجلس الوزراء اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتفت معادلة جيش (شعب مقاومة)"،وتابع"حزب الله ارتكبت جريمة كبرى بحق كل اللبنانيين، العام الماضي، ولا سيما في حق أهالي الجنوب والضاحية والبقاع".

واشارجعجع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، إلى أن "حزب الله فتح جبهة إسناد من لبنان وهو لا يتمتع بأي سلطة شرعية، مطالباً الحزب بالجلوس مع الجيش اللبناني أو من تعينه الحكومة أو وزير الدفاع لوضع خطة لتفكيك كل البنى التحتية العسكرية للحزب".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في أول ظهور له بعد وقف إطلاق النار، مساء اليوم الجمعة،"لم نكن نريد الحرب، ولكننا جاهزون لها إذا فرضها العدو الإسرائيلي" وتابع"حزب الله انتصر في الحرب مع إسرائيل، ومنعناها من إنهاء وإضعاف المقاومة وتدمير حزب الله" وأضاف" إسنادنا لغزة في أكتوبر 2023 كان مسؤولية وطنية"،ذكر أن "اتفاق وقف النار ليس معاهدة وإنما تطبيق للقرار 1701".

وأكد نعيم قاسم على أن "إسرائيل راهنت على إشعال الفتنة في لبنان وفشلت بسبب التعاون بين الطوائف والقوى" وأفاد"وحدة اللبنانيين وتضامنهم فوّت على إسرائيل فرصة الانتصار وصمود حزب الله أذهل العالم"، وتابع"نصر حزب الله اليوم أكبر من نصر 2006".وذكر"الحرب الإسرائيلية أربكت حزب الله لعشرة أيام بعد تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله وقادة الحزب".