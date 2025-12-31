السلطات السورية تعتقل شخصيات بارزة في اللاذقية بعد مظاهرات سلمية وتصاعد أعمال التخريب

شنت السلطات السورية حملة اعتقالات شملت شخصيات علويّة بارزة، من بينهم رئيس المجلس العلوي في طرطوس ورئيس المجلس العلوي في اللاذقية، إلى جانب الكاتب أكثم ديب وعشرات المواطنين، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية دعا إليها الشيخ غزال غزال للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإعادة المفصولين وتأمين الحقوق المشروعة للمجتمع المحلي.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجهات الرسمية لم تتحرك ضد مجموعات مسلحة وموالية للنظام ظهرت وهي تهدد أبناء الطائفة العلوية، في ما وصفته الازدواجية في التعامل مع المواطنين.

وشهدت المدينة انتشارًا أمنيًا مكثفًا عقب دخول قرار حظر التجوال حيّز التنفيذ، مع تسيير دوريات وحواجز أمنية في عدد من الأحياء، وذلك بعد تسجيل احتكاكات وأعمال تخريب محدودة خلال وبعد المظاهرات.

وأفادت المصادر أن أعمال تخريب واسعة نفذها عناصر موالية للسلطة الانتقالية، طالت الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك محلات تجارية وسيارات، مشيرة إلى أن عناصر الأمن لم تتمكن من السيطرة على الوضع، ما أسهم في تصعيد الفوضى والنهب في المدينة.

وتثير الأحداث الأخيرة قلق المجتمع المحلي من تصاعد الانقسامات الداخلية، وسط دعوات لمساءلة الجهات المسؤولة عن الحفاظ على الأمن وفرض القانون بشكل عادل على جميع المواطنين.