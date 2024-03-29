عضو حركة حماس: "لا يوجد فرق بين السيسي ونتنياهو، ومصر متواطئة في حصار غزة وقتل الفلسطينيين"

ذكرت صحيفة "معاريف" الإخبارية الإسرائيلية، اليوم الجمعة أن "حركة حماس انتقدت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه، واتهم عضو حماس طلال نصار، الموجود في تركيا، الرئيس المصري بـ"التعاون مع إسرائيل بشأن غزة وقتل الفلسطينيين، بل وشبه السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحجة أنه لا يوجد فرق بين الجانبين". وأضاف: "مصر متواطئة في حصار غزة وقتل الفلسطينيين. فقط أغبى شخص في العالم هو الذي يفصل السيسي عن نتنياهو. السيسي يدمرنا ويكذب علينا وعلى الشعب المصري".

جاءت هذه التصريحات فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيس وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الموساد ديفيد بارنيع سيشارك مع وفده إلى قطر، بينما سيشارك في الوقت نفسه رئيس الشاباك رونين بار مصر، لاستئناف المحادثات في إطار اتفاق. لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى هدنة في غزة.