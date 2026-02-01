السعودية تفند مزاعم اكسيوس وتؤكد رفضها لأي عمل عسكري ضد إيران

أكّد مسؤول سعودي رفيع المستوى، السبت، عدم صحة التقارير التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تغيّر موقف المملكة تجاه التصعيد في المنطقة.

وأوضح المسؤول لصحيفة الشرق الأوسط أن السعودية تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للخلافات بين الولايات المتحدة وإيران عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكداً أن المملكة لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران.

وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلاله شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، وأكّدا على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال المساعي الدبلوماسية.

كما أن تصريح المسؤول السعودي يفند المزاعم في تقرير اكسيوس السبت بأن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان حذّر، خلال لقاء داخلي عُقد مساء الجمعة في واشنطن، من أن عدم تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن ضربة عسكرية ضد إيران من شأنه أن يؤدي إلى "تعزيز قوة نظام طهران"، بحسب أربعة مصادر حضرت الاجتماع.