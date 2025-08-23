وسط تلويح طهران بفرض قيود على عبور مضيق هرمز| البرلمان الإيراني:"نرفض سياسة الإملاءات الغربية أو التخلي عن البرنامج النووي"

قد يعجبك أيضًا -

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "فرنسا تتجاوز الخلاف النووي وتريد فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي"، منتقداً محاولة الغرب "تجريد إيران من قوتها"، فيما قال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي لصحيفة "كيهان": "في ظروف التهديد والحرب يجب استخدام جميع الأوراق الوطنية لحماية مصالح البلاد وسيادتها".

وأشار إلى أنه"وفقاً للاتفاقيات الدولية، يقع مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، ما يتيح إمكانية فرض قيود على عبور السفن المعادية. هذا الإجراء لا يعني الإغلاق الكامل للمضيق، بل فرض قيود موجّهة ضد الأعداء".

وأضاف أن "مجرد الإعلان عن مثل هذا الإجراء يمكن أن يترك أثراً اقتصادياً ثقيلاً على الخصوم ويزيد من تكاليفهم".

وفي سياق متصل، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، إسرائيل بـ"رد حاسم وأشد من السابق في حال تكرار أي عدوان".وقال باكبور الذي تم تعيينه بعد مقتل حسين سلامي خلال حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، إن قوات الحرس الثوري "في جاهزية دائمة سواء لصد أي هجوم (إسرائيلي) أو إثارة الفوضى في البلاد"

يأتي هذا بينما لوحت إيران اليوم باحتمالية فرض قيود على عبور ما وصفتها بـ"السفن المعادية" في مضيق هرمز.