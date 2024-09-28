نتنياهو:"القضاء على حسن نصر الله كان خطوة ضرورية نحو تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، مساء اليوم السبت، "لقد صفينا الحساب مع زعيم القتلة حسن نصر الله أحد مهندسي مشروع تدمير إسرائيل"، وتابع"قال عنا نصر الله إننا ’خيوط عنكبوت’ لكن أثبتنا أننا أوتار فولاذية"، وتابع" اغتيال حسن نصر الله خطوة مهمة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"

وأضاف"لا يوجد مكان في إيران لا نستطيع الوصول إليه" وتابع"المهمة لم تكتمل وأمامنا مهام كبرى لإنجازها" وتابع" نحن الآن أمام نقطة تحول تاريخية"

واشار إلى أنه"عندما يرى السنوار أن نصرالله غير قادر على مساعدته فإن ذلك سيسهل إعادة الأسرى" واضاف"قمنا بتصفية حساباتنا مع المسؤولين عن قتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني البلدان الأخرى، بما في ذلك مئات الأميركيين وعشرات الفرنسيين". واضاف"لم يعد نصر الله إرهابيا. لقد كان الإرهابي، لقد كان محور المحور، المحرك المركزي لمحور الشر في إيران"

وقال نتنياهو"في بداية الأسبوع، توصلت إلى نتيجة مفادها أن الضربات القوية التي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى حزب الله في الأيام القليلة الممنصرم، لن تكون كافية" وـابع"إن تصفية نصرالله شرط ضروري لتحقيق الأهداف التي وضعناها: إعادة سكان الشمال سالمين إلى منازلهم، وتغيير موازين القوى في المنطقة على مر السنين"