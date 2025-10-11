موسى أبو مرزوق ينفعل غاضبًا وينسحب من مقابلة في قناة مصرية لهذا السبب

انسحب القيادي البارز في حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق غاضبًا من مقابلة على قناة الغد الفضائية، التي تبث من مصر، بعد أن وجّه إليه المذيع سؤالًا حول ما إذا كان هجوم 7 أكتوبر سيؤدي إلى "تحرير الفلسطينيين".

وخلال المقابلة التي أُجريت مساء الجمعة، ردّ أبو مرزوق بحدة قائلاً:

"لا أحد عاقل يعتقد أن عملية السابع من أكتوبر، التي شارك فيها 1500 مقاتل، كانت قادرة على تحرير فلسطين. أرجو منك على الأقل أن تطرح أسئلة محترمة."

لكن المذيع أصرّ على موقفه، موضحًا أن سؤاله "يعكس تساؤلات الشارع الفلسطيني"، ما دفع أبو مرزوق للردّ بالقول إن تلك "أسئلة المذيع وليس الشارع"، قبل أن يضيف غاضبًا:

"أغلق... أغلق... لا أريد أن أراك"، ثم أنهى الاتصال غاضبًا موجّهًا شتيمة للمذيع.

وبعد انقطاع الاتصال، علّق المذيع بالقول:

"أنا لا أسمح للسيد أبو مرزوق باستخدام هذه اللغة. على أي حال، ما حدث يكشف عن ذهنية حركة حماس وهروبها من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمجازر التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني."

وعلى صعيد متصل صرح أبو مرزوق بيوم سابق من يوم الجمعة في مقابلة مع الجزيرة أن "حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي، وأحمد سعدات وعباس السيد، لكن إسرائيل رفضت الطلب".