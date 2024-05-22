مصرع الرئيس الإيراني: صراع الروايات بين "تركيا وإيران" حول دور المسيرات في البحث

أثار تأخر العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، التي تعرضت لحادث، جدلاً واسعاً حول كفاءة المسيرات الإيرانية مقابل المسيرة التركية "بيرقدار إكنجي" التي شاركت في عمليات البحث.

الرواية الإيرانية تُرجع أن تأخر العثور على المروحية إلى مشاركة المسيرات الإيرانية المجهزة برادار "سار" في مهمة بالمحيط الهندي.

وتؤكد أن قوات الإنقاذ الأرضية وطائرات مسيرة إيرانية تم استدعاؤها من المحيط الهندي حددت الموقع الدقيق للتحطم.

أما الرواية التركية، تُشير الرواية التركية إلى أن مسيرة "بيرقدار إكنجي" تمكنت من تحديد موقع التحطم وإرسال الإحداثيات للسلطات الإيرانية، ما اعتبره البعض دليلاً على قوة المسيرات التركية.

ردود فعل متباينة:

وجهت بعض وسائل الإعلام التركية انتقادات للأداء الإيراني، معتبرة تأخر العثور على المروحية دليلاً على ضعف الاستخبارات الإيرانية.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فخره بإنجاز مسيرة "بيرقدار إكنجي" في عملية البحث.

في المقابل نفت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الرواية التركية، ووصفتها بـ "الأكاذيب".

وأثار تأخر العثور على المروحية تساؤلات حول كفاءة المسيرات الإيرانية، خاصة مع غياب بعضها المجهزة برادار متطور في منطقة البحث.