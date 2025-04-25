خبير بالشؤون الدولية: "المخابرات البريطانية ساعدت الشرع بالوصول إلى الحكم لهذا رفعت بريطانيا العقوبات عنه"

بعد اعلان بريطانيا رفع عقوباتها عن وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الرئيس السوري احمد الشرع، اكد المختص بالشؤون الدولية د،امير خنيفس ان: "المخابرات البريطانية ساعدت الشرع بالوصول إلى الحكم لهذا رفعت بريطانيا العقوبات عنه" لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو المرفق،

وعن أسباب وخلفية هذا القرار أوضح خنيفس خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله ان لبريطانيا " كان دور بكل ما حدث في سوريا خلال الأشهر الاخيرة، من خلال سقوط نظام بشار الاسد ودعم احمد الشرع بالوصول الى الحكم في دمشق، وهو امر معروف، المخابرات البريطانية لعبت دورا كبيرا بالفترة قبل سقوط بشار الاسد، وتحاول الآن التقدم بهذا المشروع على الارض، السبب الثاني هو التصريحات المسالمة التي اطلقها الشرع خلال الاشهر الاخيرة ومنذ استلامه الحكم، وكانت تصريحات مرضية للغرب وتتطابق مع ما كانوا يتوقعونه على الارض، السبب الثالث هو الشرعية ، رغم انه لم تكن انتخابات، لكن هناك اغلية على الارض خصوصا بين السنة داعمة لاحمد الشرع وحكومته"

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