هذا هو رد الولايات المتحدة على التقرير عن التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية بخصوص العملية في رفح وضرب ايران

نفى مسؤولون في البيت الأبيض اليوم (الخميس) في حديث مع i24NEWS التقرير القطري الذي يفيد بأن الولايات المتحدة أعطت إذنًا لإسرائيل للتحرك في رفح - إذا لم تقم بشن هجوم واسع على إيران. كما هو مذكور، ووفقًا للتقرير، زادت القوات المصرية في شمال سيناء حالة الاستنفار على طول الحدود مع غزة، تمهيدًا لسيناريو يعلن فيه الإسرائيليون عن عملية في رفح.

وفقًا للمصدر المصري، "الارتفاع في التأهب، منذ الاثنين الأخير، جاء بعد التحديثات من الجانب الإسرائيلي، المتعلقة ببداية التجهيز من قبل حكومة إسرائيل للعملية العسكرية في جنوب قطاع غزة، في منطقة يعرفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها المعقل الأخير لحركة حماس".

أضاف أيضًا "أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجمات جوية على عدة مناطق بالقرب من شريط الحدود بين قطاع غزة ومصر في الأيام الأخيرة. الجهات المعنية في مصر تلقيت إشعارًا قبل تنفيذ بعض هذه الهجمات". وأوضح أن القاهرة "وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع العملية العسكرية المتوقعة، لمحاولة التخفيف من شدة تأثيراتها الخطيرة، وذلك على ضوء التفاهمات الجديدة بين الحكومة الأمريكية وإسرائيل".