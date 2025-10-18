إيران: "لا أساس قانوني لـ’سناب باك’، ولن نلتزم بالقيود المفروضة على برنامجنا النووي"

أعلنتالخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، أنها لم تعد ملزمة بالقيود المفروضة على برنامجها النووي. ويتزامن هذا الإعلان مع انتهاء العمل الرسمي بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الكبرى، الموقع مع فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والمعتمد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقالت الخارجية الإيرانية إن "جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي وآليات المراقبة، قد انتهت"، مؤكدةً "التزام إيران بالدبلوماسية". ويهدف الاتفاق، المعروف اختصارًا بخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى الحد من تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المئة وضمان رقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. لكن منذ الانسحاب الأمريكي الذي قرره دونالد ترامب عام 2018، خففت إيران تدريجيًا من التزاماتها، ووصلت إلى مستوى تخصيب 60 في المئة، وهو مستوى قريب من الحد اللازم لصنع أسلحة نووية. وتصاعدت التوترات في أعقاب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في يوليو/تموز على المواقع النووية الإيرانية. ردًا على ذلك، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطلقت صواريخ على إسرائيل.

كما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إعادة فرض الأوروبيين لعقوبات الأمم المتحدة أصبحت "باطلة".