بعد اتصاله مع أحمد الشرع: الرئيس الفرنسي يدعو إلى تجنب المزيد من العنف في سوريا ومحاكمة المتورطين

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عقب اجتماعه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، ضرورة منع تكرار أحداث العنف في سوريا. وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنّ "أعمال العنف الأخيرة في سوريا تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية. يجب حماية المدنيين"، داعياً إلى "حوار هادئ" في الداخل من أجل "تحقيق هدف توحيد سوريا في كنف احترام حقوق جميع مواطنيها".

وتابع "وقف إطلاق النار في السويداء إشارة إيجابية"، موضحا أن "الرئيس السوري ملتزم بمكافحة الإرهاب". وشدد على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب. كما دعا الشرع إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، واستمرار المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضاف الرئيس الفرنسي عن مكالمته مع الشرع: "أكدتُ التزامنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وفي هذا الصدد، تطرقنا إلى تبادل وجهات النظر مع إسرائيل. وأعربنا معًا عن دعمنا للتعاون من أجل استقرار الحدود السورية اللبنانية. وفرنسا مستعدة لدعم هذه الجهود".

ودعا ماكرون إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وحماية المدنيين. كما دعا إلى "حوار سلمي" على المستوى المحلي لتعزيز وحدة سوريا مع احترام حقوق مواطنيها. ويأتي هذا الموقف بعد استقبال الشرع في قصر الإليزيه في مايو/أيار، والذي مثّل تقاربًا دبلوماسيًا. ولا تزال التوترات الطائفية، وخاصةً حول الأقلية الدرزية، تُشكّل تحديًا كبيرًا للنظام الجديد. وبذلك، تُعيد فرنسا تأكيد دورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي، في ظلّ أزمة إنسانية مُستمرة.