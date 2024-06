7 جرحى في غارة إسرائيلية وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سبعة أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت بيت ياحون قرب مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات صديقين وعدشيت والعديسة وكونين، بحسب ما أفادت المصادر.

