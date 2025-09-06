عائلات المختطفين تتهم نتنياهو بتعريض أحبائها للخطر بهجومه على غزة

من جهتها دعت ميراف سفيرسكي، شقيقة إيتاي الذي توفي إثر انهيار مبنى بعد قصف الجيش الإسرائيلي له، القادة العسكريين إلى "معارضة أمر غير قانوني".

أهالي المختطفين يغلقون شارع أيالون الجنوبي

عشية احتجاجات حاشدة في القدس، وجهت عدة عائلات المختطفين الإسرائيليين لدى حماس في غزة، في بيان، اليوم السبت، من خارج مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، نداءً عاجلاً إلى الحكومة، منددة بالاستراتيجية العسكرية الحالية، وحذرت العائلات من "عواقب شن هجوم شامل على غزة".

وأكد جيل ديكمان، ابن عمه كارمل غات الذي قُتل في الأسر، أن "دخول القوات إلى رفح وقّع حكم الإعدام على ستة مختطفين"، محذراً من أن "الهجوم المخطط له على غزة سيجلب المصير نفسه". وصرح قائلاً: "دماء المختطفين ستكون على أيدي الحكومة".

ومن جهتها دعت ميراف سفيرسكي، شقيقة إيتاي الذي توفي إثر انهيار مبنى بعد قصف الجيش الإسرائيلي له، القادة العسكريين إلى "معارضة أمر غير قانوني". وحثت مسؤولي الأمن على "الضغط على الحكومة لقبول صفقة إطلاق سراح المختطفين المطروحة حالياً". 

واتهمت أيليت ميتزجر، زوجة ابن المختطفة المقتول يوروم ميتزجر، بنيامين نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية: "نتنياهو مستعد للتضحية بالمختطفين الناجين، بعد 700 يوم من الأسر، لكسب الوقت". ونددت بـ"التخلي التام" عن الأسرى، ودعت إلى اتفاق فوري. وتعتقد العائلات أن هجوم غزة لا يعرض للخطر الجنود الإسرائيليين فحسب، بل حياة المختطفين أيضًا، وأنه يمثل خطأً استراتيجيًا فادحًا سيترك آثارًا طويلة الأمد على المجتمع الإسرائيلي.

