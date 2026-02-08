آلاف في سقطرى يؤكدون دعمهم للمجلس الانتقالي وللزبيدي وحق الجنوب بتقرير المصير

شهدت محافظة سقطرى جنوب اليمن، اليوم السبت، تجمعاً جماهيرياً حاشداً في مدينة حديبو، في إطار فعاليات شعبية متواصلة في مناطق جنوب اليمن. التجمع ركز على التعبير عن الرأي بشأن الوضع السياسي في الجنوب ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، وفق بيانات رسمية صادرة عن قيادة المجلس في المحافظة.

وأفاد المتحدثون خلال الفعالية أن الاحتشاد يأتي في سياق التزام المشاركين بحق تقرير المصير ومواصلة النقاشات السياسية حول مستقبل المنطقة، مع التأكيد على الحفاظ على الأمن والاستقرار المحليين.

وتشهد مدن ومناطق جنوب اليمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية المتفرقة في الأسابيع الأخيرة، وسط استمرار الحوار السياسي المحلي والإقليمي بشأن القضايا المتعلقة بالجنوب والمطالبة باستعادة الدولة الجنوبية وفق الإطار القانوني والسياسي المعترف به قبل عام 1990.