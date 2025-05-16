"العرب شرعنوا نظام إرهابي في سوريا بأربعة ترليونات دولار لأمريكا"

على خلفية زيارة ترامب الى الشرق الاوسط، والاتفاقيات التاريخية غير المسبوقة التي ابرمت مع دول الخليج، والتي تتزامن مع المفاوضات لابرام اتفاق مع ايران، قال محلل شؤون الشرق الاوسط اليف صباغ ان" الاتفاقيات ليست في صالح ايران وتزيد من تخوفاتها، خصوصا بعد ما قدمه العرب لامريكا، حوالي اربعة ترليونات لشرعنة نظام ارهابي في سوريا، لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وصرح صباغ خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال " ان هذه الاتفاقيات لا تصب بمصلحة ايران، وقال ان ما قدمه العرب لأمريكا، حوالي اربعة ترليونات دولار، هذا سابقة لم تحصل بالتاريخ مع اي دولة في العالم، بان يقدم العرب دون مقابل وأن يشرعنوا نظاما ارهابيا فاشيا في سوريا، مع شرعية امريكية، هذا لم يحصل من قبل، لذلك ايران قلقة وحذرة من التفاوض في الوقت الحاضر، لانه لا يمكنها ان تعتمد ان يدافع العرب عنها قليلا".

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