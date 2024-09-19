"قل وداعا لأحبائك": إرسال رسائل مزيفة إلى العديد من المواطنين تسببت في حالة من الذعر في إسرائيل

أبلغ العديد من السكان الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد عن رسائل تهدف إلى تخويفهم تلقوها على هواتفهم هذا الصباح (الخميس).

من بين أمور أخرى، ذكر في الرسالة:"قولوا وداعًا لأحبائكم، لكن لا تقلقوا، بعد ساعات قليلة سوف تعانقونهم في الجحيم". وجاء في رسالة أخرى: "يتمتع الهاكر بإمكانية الوصول الكامل إلى أجهزتكم، ويمكنك العودة إلى إعدادات المنتج".

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خلال الليل، تم تلقي العديد من الرسائل التي كتب فيها "تنبيه الطوارئ، يجب الدخول إلى المكان المحمي". في القيادة المدنية، أوضحوا أن هذه رسالة كاذبة. "الرسالة لم تصدر من قبل القيادة المدنية أو أي جهة رسمية أخرى"، أفيد.