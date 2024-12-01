"تعيين يثير الكثير من التساؤلات":ترامب يعين صهره مسعد بولس مستشارا خاصا للشرق الأوسط

أعلن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، مساء اليوم، عن تعيين الدكتور مسعد بولس "مستشارًا كبيرًا لشؤون الشرق الأوسط". ومن المفترض أن يخلف رجل الأعمال اللبناني الأمريكي هذا، والذي يرتبط ابنه مايكل بعائلة ترامب، مبعوثي إدارة بايدن، عاموس هوكشتين وبريت ماكغورك.

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بولس،مسيحي من أصل لبناني ولد في كفر عقا شمال البلاد، هاجر مسعد بولس إلى تكساس في شبابه. وهو من مؤيدي ترامب منذ حملة 2016، وكانت له بالفعل علاقات وثيقة مع الرئيس حتى قبل زواج ابنه من تيفاني ترامب، إحدى البنات الأصغر سنا للرئيس المنتخب.

تميز بولس، وهو رجل أعمال بارع، بشكل خاص بصفته الرئيس التنفيذي لشركة SCOA Nigeria، وهي شركة كبرى لتوزيع السيارات. لكن تعيينه يثير تساؤلات حول علاقاته مع لبنان. وتحدثت وسائل إعلام عن قربه من سليمان فرنجية زعيم تيار المردة حليف حزب الله والمعروف بقربه من المحور الإيراني السوري وهو مؤيد علني للرئيس السوري بشار الأسد.

وحول هذه العلاقة، رد بولس أن موضحا أنه "يعرف معظم الزعماء المسيحيين اللبنانيين"، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه العلاقات.

وقد يشير هذا التعيين إلى تحول كبير في النهج الأمريكي تجاه شؤون الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب القادمة.