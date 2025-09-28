مخاوف في ايران من "أزمة وجودية" جراء تجديد العقوبات

بعد قرار الأمم المتحدة، فُرضت العقوبات الليلة (بين السبت والأحد) على إيران كجزء من آلية "سناب باك". في بيان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كُتب أن هذه الخطوة تمت بناءً على "عدم التنفيذ المستمر والملحوظ لالتزاماتها النووية"، وأشير إلى أن الدبلوماسية ما زالت خيارًا. وجاء في البيان"الاتفاق لا يزال النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم".

قال وزير الخارجية روبيو أيضًا إن القرار نص على أن التعليمات تتعلق بالتهديدات الناجمة عن الأنشطة النووية لإيران وصواريخها وأسلحتها التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، كُتب أنه يُطلب من النظام الايراني تعليق الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والمياه الثقيلة. وجاء في نص القرار "يجب فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إيران، وفرض حظر السفر وتجميد الأصول العالمية، ومنع استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز أن القادة الدينيين في إيران يواجهون "أزمة وجودية"، على خلفية الجمود في ملف البرنامج النووي. وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر أن المؤسسة الدينية "عالقة بين المطرقة والسندان، وجود الجمهورية الإسلامية في خطر"، وأضاف: "شعبنا لم يعد يستطيع تحمل المزيد من الضغط الاقتصادي أو حرب أخرى". وتضاف إلى هذه الضغوط مخاوف من احتمال استئناف الهجمات الإسرائيلية في البلاد، من بينها على المنشآت النووية، وأن المفاوضات ستفشل، بحسب ما قال مصدر آخر للوكالة.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر لرويترز أن بعض صناع القرار في إيران يعتقدون أن الحفاظ على الوضع القائم، دون حرب أو اتفاق واستمرار المحادثات، هو "الخيار الأفضل" دون تقديم تنازلات إضافية.