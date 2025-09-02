قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: على خلفية موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الثلاثاء) اجتماعًا خاصًا حول موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية.

في غضون ذلك، أعلن وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريفيت، الليلة أن بلاده أيضاً ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر. كذلك، فرضت الدولة عقوبات على إسرائيل، من بينها تقييد الشراء من الشركات الإسرائيلية وإعلان الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير كشخصيات غير مرغوب فيها.

برر وزير الخارجية البلجيكي القرار وقال إنه نابع من "التزام راسخ بإعادة إعمار فلسطين" ومن أجل "زيادة الضغط على حكومة إسرائيل وحماس". ووفقًا لما قاله، ستعترف بلجيكا بالدولة الفلسطينية خلال المبادرة المشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف سيُكرس بموجب مرسوم فقط بعد الإفراج عن آخر مختطف وعدم احتفاظ حماس بأي سلطة حكم بعد ذلك.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال في تعقيبه: "الدول الأوروبية المتظاهرة بالجمال التي تخضع لمناورات حماس - ستكتشف في النهاية الإرهاب على جلدها. حتى هنا في إسرائيل كان هناك من آمنوا بمثل هذه الأوهام في الماضي، وتلقينا بالمقابل اغتصابًا وقتلًا ومذبحة. بدلًا من مكافأة الإرهاب - يجب على العالم الحر أن يتحد ضده".

انضمت بلجيكا إلى سلسلة من الدول التي أعلنت مؤخرًا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر، ومن بينها فرنسا، البرتغال، أستراليا، فنلندا، نيوزيلندا، مالطا، سان مارينو، أندورا ولوكسمبورغ. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا وكندا وألمانيا أنه إذا لم توقف إسرائيل الحرب في غزة - فسوف يعترفون هم أيضًا بإقامة دولة فلسطينية.

في الشهر الماضي أُفيد بأن القيادة في رام الله تدرس إعلان نفسها، أي السلطة الفلسطينية، كدولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر\أيلول القادم. من المتوقع أن تتم هذه الخطوة بشكل أحادي الجانب لكنها ستبقى إعلانًا فقط دون أي معنى عملي.