نشر أول: استكمال الاستعدادات الإسرائيلية لإقامة "رفح الجديدة"

نشر أول: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال أسابيع قليلة ستكتمل الاستعدادات الإسرائيلية لإقامة "رفح الجديدة". تم الانتهاء من ما لا يقل عن 70% من أعمال إزالة الأنقاض والمتفجرات من رفح. هذا ما نشره اليوم (الأربعاء) في النشرة الرئيسية، مراسلنا العسكري ينون شالوم يته.

في إسرائيل حدّثوا جداول الزمن لإنهاء إزالة الأنقاض والجثامين من "رفح الخضراء" - ويدّعون: خلال أسابيع قليلة سننهي الأعمال.

الحديث يدور عن منطقة واسعة - خَصَّصها الأمريكيون لـ"غزة الجديدة" - والتي حسب الخطة سينتقل إليها الغزيون في المرحلة الثانية. إسرائيل وافقت على إزالة البنى التحتية بنفسها - وهو مشروع أُطلِق عليه اسم "رفح الخضراء".

عندما يدفع الأمريكيون لبدء المرحلة الثانية، فإن إنهاء إزالة الأنقاض هو جزء مهم - وقد يدفع إسرائيل للموافقة على ذلك - رغم أن ران جوئيلي (رحمه الله) لم يُعد بعد إلى البلاد.