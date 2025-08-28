أوروبا تستعد لتصعيد الضغط على إيران

قد يعجبك أيضًا -

تقرير في رويترز: أعلنت دول أوروبا اليوم (الأربعاء) أنها ستفعّل آلية الـSnapBack على إيران اعتبارًا من يوم غد. معنى هذه الخطوة هو استئناف العقوبات على طهران، حيث ستستغرق العملية حوالي 30 يومًا. خلال هذه الفترة الزمنية، ستستمر المناقشات بين إيران ودول أوروبا، ولأول مرة ستكون هناك مساحة للتحرك للتوصل إلى اتفاق.

في أوروبا، يحاولون إدخال إيران إلى المفاوضات منذ فترة طويلة، منذ العملية الإسرائيلية، سواء بمهمة أمريكية أو بصفتهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. في خلفية الأمور، تقف قرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ينص على أنه في حال لم تتعاون إيران مع الاتفاق النووي حتى موعد معين، يجب التحرك ضدها.

الموعد النهائي هو 18 أكتوبر. الهدف خلال المناقشات التي ستبدأ غدا هو الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق يسمح بمراقبة خارجية على المنشآت النووية. من المتوقع أن تؤثر العقوبات على جميع جوانب الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك: الغاز، الكهرباء، التصدير وغيرها – في حين أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب بالفعل.

أمس، عادت أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لموقع i24NEWS: "المفاوضات حول الرقابة تقدمت. بعض النقاط لا تزال غير محلولة، ويجري مناقشتها. من المتوقع أن تُستأنف عمليات التفتيش في المواقع المعتمدة".