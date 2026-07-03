قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيان، الجمعة، إن "بيروت ذهبت إلى المفاوضات مع إسرائيل لإنقاذ لبنان"، معتبراً أن "حزب الله لا يزال في حالة نكران".وأضاف "حصر السلاح ليس مطلباً خارجياً فحسب، بل حاجة لبنانية لإقامة دولة طبيعية".

وأوضح البيان أن "الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس اتفاقاً نهائياً، بل خطوة نحو استكمال المفاوضات".وشدد على أن "أهمية الاتفاق تكمن في ترسيخ مبدأ أن الدولة تفاوض عن نفسها، وأن القرار السيادي خط أحمر. وقال رجي إن الدولة ذهبت إلى المفاوضات لأنها لم تكن تملك ترف الخيارات".