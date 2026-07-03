الخارجية اللبنانية:"ذهبنا إلى المفاوضات مع إسرائيل لإنقاذ الدولة ووقف الحرب، وحصر السلاح حاجة لبنانية لإقامة دولة طبيعية"
شدد يوسف رجي على أن "أهمية الاتفاق تكمن في ترسيخ مبدأ أن الدولة تفاوض عن نفسها، وأن القرار السيادي خط أحمر. وقال "الدولة ذهبت إلى المفاوضات لأنها لم تكن تملك ترف الخيارات".
i24NEWS
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قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيان، الجمعة، إن "بيروت ذهبت إلى المفاوضات مع إسرائيل لإنقاذ لبنان"، معتبراً أن "حزب الله لا يزال في حالة نكران".وأضاف "حصر السلاح ليس مطلباً خارجياً فحسب، بل حاجة لبنانية لإقامة دولة طبيعية".
وأوضح البيان أن "الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس اتفاقاً نهائياً، بل خطوة نحو استكمال المفاوضات".وشدد على أن "أهمية الاتفاق تكمن في ترسيخ مبدأ أن الدولة تفاوض عن نفسها، وأن القرار السيادي خط أحمر. وقال رجي إن الدولة ذهبت إلى المفاوضات لأنها لم تكن تملك ترف الخيارات".
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