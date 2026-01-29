"حتى يلهم المتظاهرين": ترامب يدرس مهاجمة قادة إيران

أفادت وكالة رويترز صباح الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشنّ ضربات ضد إيران، بما في ذلك ضربات مُستهدفة لقوات الأمن وقادة النظام الإسلامي لتحفيز المتظاهرين. ويأتي هذا على الرغم من تأكيد مسؤولين إسرائيليين وعرب أن القوة الجوية وحدها لن تُطيح بالحكام الدينيين.

وقال مصدران أمريكيان مُطّلعان على المناقشات إن ترامب يسعى إلى تهيئة الظروف لتغيير النظام في إيران بعد قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات الواسعة النطاق. ولتحقيق هذه الغاية، درس خيارات استهداف قادة ومؤسسات تعتبرها واشنطن مسؤولة عن العنف ضد المتظاهرين، لمنحهم الثقة للعودة إلى الشوارع والسيطرة على هياكل ورموز النظام..

أفاد أحد المصادر الأمريكية بأن الخيارات التي يناقشها مساعدو ترامب تشمل أيضاً ضربةً أوسع نطاقاً ذات أثرٍ طويل الأمد، يُرجّح أن تستهدف الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على الوصول إلى حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أو برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وذكر مصدر أمريكي ثانٍ أن ترامب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مسار العمل، بما في ذلك اللجوء إلى العمل العسكري.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إن إيران "تستعد لمواجهة عسكرية، وفي الوقت نفسه تستخدم القنوات الدبلوماسية". إلا أن واشنطن لم تُبدِ انفتاحاً على الدبلوماسية، بحسب المسؤول الإيراني.

ومع ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة رويترز إن إسرائيل لا تعتقد أن الضربات الجوية وحدها يمكنها إسقاط الجمهورية الإسلامية، إذا كان هذا هو هدف واشنطن.

في هذه الأثناء، الزعيم الأعلى لإيران، علي خامنئي، انسحب من الإدارة اليومية، قلل من ظهوره العلني وعلى ما يبدو يقيم في أماكن آمنة، وذلك بعد أن قتلت هجمات إسرائيل في العملية العام الماضي العديد من كبار قادة الجيش في إيران، بحسب ما قاله مسؤولون إقليميون لوكالة رويترز. ووفقًا لهم، انتقلت الإدارة اليومية لأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري في البلاد، بمن فيهم المستشار البارز علي لاريجاني.

على الرغم من التقارير التي نشرتها رويترز، أُفيد أمس في i24NEWS أن الجيش الأمريكي يواجه صعوبة في التخطيط لهجوم عسكري يؤدي إلى إسقاط النظام في إيران. ووفقًا لمصادر أمريكية، يرغب ترامب في "هجوم مفاجئ" كما حدث في شهر يونيو الماضي عندما قصفت طائرات B-2 المفاعل النووي في فوردو.