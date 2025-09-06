قد يعجبك أيضًا -

على ضوء التقارير عن خروقات تقوم بها مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل وامكانية بأن يقوم نتنياهو بإلغاء اتفاقية الغاز مع مصر، شدد المحلل السياسي المصري إن :"مصر تمرض ولكن لا تموت .. ما تقوم به مصر في سيناء هو للدفاع عن أمنها القومي". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات عفيفي خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال :"إن مصر تمرض ولكن لا تموت ويمكنها النهوض دائما .. وهي لقنت إسرائيل دروسا أكثر من مرة وستفهم إسرائيل كيف ستتعامل مع مصر.. ما تقوم فيه مصر في سيناء هو للدفاع عن أمنها القومي ، التقارير الإسرائيلية مصدرها اليمين المتطرف، مصر يمكنها القيام بما تريد لحماية حدودها".

الحلقة كاملة: