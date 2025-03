قوات الجيش الإسرائيلي تستعيد "بقايا جزئية" للرهينة ماني غودار، الذي قتلته حركة الجهاد في 7 أكتوبر

أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم السبت، أن "قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على رفات الرهينة الإسرائيلي ماني غودار، الذي اختطفته حركة الجهاد الإسلامي وقتلته في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وأعادتها من رفح. ورغم إعادة أجزاء من رفات غودار، لا تزال جثته محتجزة في قطاع غزة.

