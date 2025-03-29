قوات الجيش الإسرائيلي تستعيد "بقايا جزئية" للرهينة ماني غودار، الذي قتلته حركة الجهاد في 7 أكتوبر

أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم السبت، أن "قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على رفات الرهينة الإسرائيلي ماني غودار، الذي اختطفته حركة الجهاد الإسلامي وقتلته في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وأعادتها من رفح. ورغم إعادة أجزاء من رفات غودار، لا تزال جثته محتجزة في قطاع غزة.

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وبعد عملية تحديد الهوية التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة غودارد. ويواصل الجيش جهوده للعثور على جثته واستعادتها بالكامل.

ومن جهته أكد مراسل قناة i24NEWS ماتياس انبار على انه "فيما يتعلق باستعادة رفات من الرهينة مناحيم غودارد، أخبرتني مصادر مطلعة على الأمر هذا المساء، استمرت العملية لعدة أيام، منذ بداية الأسبوع، حتى اتضح أن ما تم إرجاعه لم يكن مجرد قطع أثرية، بل أجزاء من الجثة".