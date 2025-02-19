ترامب يوقف التمويل لقوات الأمن الفلسطينية

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل التمويل المقدم لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون اليوم (الأربعاء). وتأتي هذه الخطوة في ظل تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس وأمر بتجميد جميع المساعدات الدولية لمدة 85 يومًا - "حتى إعادة النظر في الوضع". وتقر المذكرة بصورة واضحة على أن إسرائيل مستبعدة من هذا البند وأنها ستستمر في تلقي المساعدات، وكذلك مصر.

يأتي التجميد في وقت حرج بالنسبة للسلطة الفلسطينية، حيث تكافح من أجل الحفاظ على حكمها في مناطقها، وحيث تلوح في الأفق مسألة السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت آخر مرة المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لكنها واصلت تمويل التدريب والإصلاحات لقوات السلطة الأمنية. ويتم تقديم التدريبات والدورات من خلال مكتب المنسق الأمني في القدس، والذي كان بالسابق المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال جنرال يدير التدريبات في معهد تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن "التجميد أدى بالفعل إلى خفض بعض التدريبات". ووفقا له، فإن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع الأمريكيين هذا الشهر لتقييم عملية السلطة الفلسطينية ضد المسلحين في مخيم جنين للاجئين، والتي توقفت بعد دخول القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، قد تم تأجيله ولم تتم إعادة جدولته.

وقال الجنرال إن "الولايات المتحدة تمول أيضًا بناء نطاق افتراضي، وهو ما يحتاجه المعهد لأن إسرائيل لن تسمح باستيراد الرصاص للتدريب على الذخيرة الحية"، مضيفًا: "على الرغم من أن المشروع على وشك الانتهاء، إلا أن المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأمريكي".