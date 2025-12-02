إسرائيل تشدد الإجراءات المرورية: غرامات قد تصل لمبالغ خيالية

كشفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف صباح اليوم (الاثنين) عن نية فرض غرامة على السائقين الذين يستخدمون الهاتف المحمول أثناء القيادة - بقيمة لا تقل عن 10,000 شيكل. ستكون هذه الغرامة جزءًا من تشديد إجراءات الإنفاذ التي تعززها السلطة الوطنية لسلامة الطرق والشرطة ضد سبع مخالفات مختلفة على الطرق.

المخالفات التي ستشدد عليها إجراءات تطبيق القانون، ستشمل القيادة تحت تأثير الكحول، تجاوز خط الفصل المتواصل وعبور إشارة ضوئية حمراء. وكما ذُكر، فإن الإنفاذ الجديد سيشمل زيادة كبيرة في قيمة الغرامات على هذه المخالفات - وكذلك في بعض الحالات حتى مصادرة مركبة مرتكب المخالفة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر في وزارة المواصلات لـi24NEWS أنه يُنظر في إمكانية أن يتأثر مبلغ الغرامة أيضًا بقيمة السيارة – بحيث كلما ارتفعت قيمة السيارة، ارتفعت أيضًا قيمة الغرامة.

إجراءات التنفيذ هذه تنضم إلى البرنامج الذي أطلقته مساء أمس السلطة الوطنية للأمان على الطرق والشرطة الإسرائيلية بتكلفة 50 مليون شيكل، وذلك على خلفية الارتفاع بعدد القتلى على الطرقات - الذي وصل منذ بداية العام إلى 421، زيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم قياسي دموي منذ عقدين.