لماذا تلتزم مصر الصمت حيال النشاط الإسرائيلي في سوريا ؟

التزمت مصر الصمت حتى الآن حيال النشاط الإسرائيلي على الأراضي السورية حتى الآن، في حين أعربت باقي الدول العربية بما يشمل السعودية والإمارات عن دعمها لنظام الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه من وراء هذه الصمت يوجد موقف معقد للقاهرة حيال رئيس الحكومة السورية المؤقت أحمد الشرع، من جانب هنأت مصر سوريا على رفع العقوبات عن سوريا حرصا على مصالح السوريين، لكن من جانب آخر صرح مسؤول مصري مطلع على الموضوع عن قرب في التقرير بأن مصر تعتقد أيضا أنه يجب أن نكون حذرين حيال سلطة الشرع وعدم تعليق آمال كبيرة عليه على الصعيد الدولي.

وأضاف المسؤول وقال إن "مصر أقل حماسا لموقف الولايات المتحدة والدول الغربية من الشرع، بينما تريد مصر الاستقرار في سوريا وسلامة أراضيها، لكن توجد شكوك شرعية حيال الحكومة السورية الجديدة والخلفية المتطرفة التي انبثقت منها".

منذ اليوم الأول لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أبدت مصر قلقها من أن يؤدي صعود الشرع إلى السلطة إلى صعود قوى إسلامية في دول أخرى بالمنطقة، وحتى داخل مصر نفسها.لذلك، وحتى هذه الأيام، يعتقد المصريون -على عكس دول أخرى- أن على الرئيس الجديد أن يثبت أولاً تخليه هو ورجاله عن ماضيهما الجهادي، قبل أي تطورات على الصعيد الدبلوماسي.