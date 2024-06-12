حزب الله: "سنعزز عملياتنا ضد إسرائيل، ولينتظرنا في الميدان" بعد اغتيال القيادي طالب عبدالله

قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين في كلمة خلال تشييع طالب عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، اليوم الأربعاء إن جواب الحزب هو "زيادة من عملياتنا شدة وبأساً وكماً ونوعاً ولينتظرنا في الميدان"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي سنزيد من عملياتنا"

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فيما أفادت مصادر بالجيش الإسرائيلي أن الحكومة لم تقرر بعد إطلاق عملية عسكرية موسعة ضد حزب الله بلبنان وأنها تفضل بدلاً من ذلك مواصلة تنفيذ عمليات قتل مستهدفة، غير أن مسؤولين في الجيش أكدوا أن "الحكومة ستواصل توجيه ضربات تستهدف قادة كباراً بحزب الله وكذلك مجمعاته المركزية"، حسب ما نقلت صحيفة "هآرتس"، واشاروا إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقع رداً انتقامياً من حزب الله يصل إلى مدينة حيفا شمال إسرائيل، ملأن استهداف بـ"أبو طالب"، وقع في قضاء صور جنوب لبنان وليس في بيروت أو أي موقع استراتيجي آخر".

يشار إلى أنه بوقت سابق اليوم، شن حزب الله عدة هجمات نحو الشمال الإسرائيلي. وأعلن في بيان له، حيث تم إطلاق أكثر من 160 صاروخاً من جنوب لبنان تجاه مناطق الشمال الإسرائيلي، من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي أكد اغتيال 4 عناصر من حزب الله، رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من الحدود اللبنانية.

كما أوضح أن عدة حرائق اندلعت جراء سقوط تلك الصواريخ في مناطق مفتوحة. وأشار إلى اعتراض صواريخ فوق بحيرة طبريا شمال إسرائيل.