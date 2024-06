حزب الله: "سنعزز عملياتنا ضد إسرائيل، ولينتظرنا في الميدان" بعد اغتيال القيادي طالب عبدالله

قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين في كلمة خلال تشييع طالب عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، اليوم الأربعاء إن جواب الحزب هو "زيادة من عملياتنا شدة وبأساً وكماً ونوعاً ولينتظرنا في الميدان"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي سنزيد من عملياتنا"

