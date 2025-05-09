قبل محادثات نووية مرتقبة بين واشنطن وطهران: وزير خارجية إيران يزور السعودية وقطر غدا السبت

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي السعودية وقطر، غدا السبت، للميشاركة في مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربي في الدوحة، وذلك قبل محادثات نووية مرتقبة بين واشنطن وطهران، تستضيفها سلطنة عُمان، الأحد الوشيك، بحسب ما أفاد به الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة.

وأضاف بقائي في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن "السياسة المبدئية لإيران تقوم على التعزيز المستمر للعلاقات مع الجيران، وفي هذا الاطار سيتوجه وزير الخارجية السبت إلى الرياض للقاء والتباحث مع كبار المسؤولين السعوديين".

ومن المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، الأحد، في مسقط، فيما يزور الرئيس الأميركي دونالد ترمب السعودية وقطر والإمارات بالفترة ذاتها.

وكان مسؤول إيراني، قال، الثلاثاء المنصرم، إن الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط، الأحد، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر آخر قوله إن الموعد لم يتحدد بعد، وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن إيران والولايات المتحدة عازمتان على مواصلة المسار الصحيح للمحادثات النووية بهدف التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذكر موقع "نور نيوز" الإخباري الإيراني، أن "المسؤول رفض كشف هويته، مضيفاً أن هذه المحادثات، التي انطلقت بعد 3 جولات من المشاورات المكثفة في الأشهر الأخيرة، تركز بشكل مباشر على القضايا الإنسانية وبعض المخاوف الأمنية للجانبين.وجاء هذا التصريح بعد أن قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن "الخطوط الحمراء" لبلادها في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة "ثابتة وواضحة".

من ناحية أخرى، حذر مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض، من أن التوقيت لم يتم تحديده بعد، قائلاً لـ"رويترز": "ستجري المحادثات على مدى يومين في مسقط، إما يومي السبت والأحد أو الأحد والاثنين"، فيما تشير وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى يوم 11 مايو كموعد محتمل.

وكان من المقرر في البداية عقد الجولة الرابعة من المفاوضات في الثالث من مايو الجاري في روما، لكن تم تأجيلها بقرار من الوسيط، سطنة عُمان، بسبب "أسباب لوجستية".