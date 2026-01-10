تقرير: "حماس تعيد بناء قدراتها العسكرية وترميم شبكة أنفاقها بمساعدة آلية تلقي التمويل"

وسط تقارير عن الانتقال المتوقع إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي وضع خططًا لعمليات برية جديدة في الأراضي التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة". ووفقًا للتقرير، "تعمل حماس على إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت خلال الحرب، وترميم شبكة أنفاقها".

وأفادت الصحيفة أن "حماس لا يزال يتلقى تمويلًا يساعده في أنشطة إعادة الإعمار ودفع رواتب عناصره، بما في ذلك تحصيل الضرائب على السلع والخدمات في قطاع غزة وتحويل الأموال نقدًا عبر شبكة من الوسطاء". ووفقًا للتقرير، "تساعد الأموال التي تصل إلى حماس في دفع رواتب موظفيها الحكوميين وتمويل إعادة بناء جزء من شبكة أنفاقها".

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي لا يخطط حاليًا لدخول الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وأن الخطة هي السماح للخطة الأمريكية بالمضي قدمًا. وقال مسؤول إسرائيلي آخر: "إن المضي قدمًا في أي خطة حربية هو قرار يتخذه القادة السياسيون في إسرائيل".

منذ وقف إطلاق النار، أفاد مسؤولون عرب وإسرائيليون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "حماس تحركت ضد خصومها وعززت سيطرتها على قطاع غزة. ومن بين أمور أخرى، عينت الحركةة قادة جدد وأعادت بناء مواردها المالية، مستفيدةً من الأموال التي كانت تخبئها داخل الأنفاق".