الرئيس التركي يؤكد أن بلاده منفتحة لتطبيع العلاقات مع سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده منفتحة لتطبيع العلاقات مع سوريا، وقال للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول إنه لا "يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين البلدين".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وأردف: "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا اهتمام أو هدف للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، لأن الشعب السوري مجتمع نعيش فيه معا كشعوب شقيقة".

وأشار اردوغان إلى أنه: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وتابع بأنه: "من المستحيل تماما أن نقول إن ذلك لن يحدث غدا، بل سيحدث مرة أخرى. ليس لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".