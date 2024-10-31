بعد اغتيال قياداته العسكرية||مصدر أمني يكشف لـ i24NEWSالشخصيات العسكرية التي تقود حزب الله حاليا

قال مصدر أمني لـ i24NEWS إن القيادة العسكرية الجديدة لحزب الله تولاها اثنان من كبار قادته المتبقين: محمد حيدر وهيثم الطباطبائي (هذا ما أوردته هيئة البث الرسمية يوم الأحد أيضًا).

حيدر، المستشار الكبير لنصر الله، هو القائد السابق لقوات حزب الله في بيروت وسهل البقاع. الطباطبائي هو القائد السابق لقوة الرضوان وقائد القوات الخاصة لحزب الله في سوريا واليمن. ويعتقد أن الاثنين توليا دور القيادة بمبادرة منهما، ولم يتم تعيينهما رسميًا.

وقال المصدر الأمني إن هذا مؤشر على عدم وجود قيادة مسيطرة بين قوات حزب الله في جنوب لبنان. حيث تعمل كل كتيبة إقليمية بشكل مستقل، وسط معنويات منخفضة للغاية، مع وجود انشقاقات.

وبسبب المخاوف من الاستخبارات الإسرائيلية، لجأ حزب الله في بيروت الى التواصل عن طريق الملاحظات والمراسلات المكتوبة بخط اليد.

وعلى صعيد متصل، هدد الزعيم الجديد لحزب الله نعيم قاسم أمس الأربعاء في أول كلمة له بالمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقال :"لقد نجا من الطائرة المسيرة – لكن من المستحيل معرفة متى سيموت" وانقطع خطاب قاسم في منتصفه – وتحدثوا في لبنان عن هجوم سيبراني يمكن أن يكون سببا لذلك، وقبل قطع البث صرح قاسم أن حزب الله لا يقاتل باسم ايران، بل من أجل لبنان فقط :"على الجميع أن يعلم أننا لا نقاتل نيابة عن أحد وليس من أجل مشروع أحد".