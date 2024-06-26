السلطات القبرصية تعتقل رجل أعمال إسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع وترفض الإفراج عنه، فما القصة؟

اعتقلت السلطات في قبرص منذ ثلاثة أسابيع شمعون ميسترال أيكوت، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 74 عامًا، في قبرص للاشتباه في قيامه بالتجارة غير القانونية في الأراضي اليونانية في قبرص التركية. وهو محتجز في أحد سجون العاصمة نيقوسيا.

ويدعي المحامي رون باركمان، الذي يمثل أيكوت، أن حالته الصحية سيئة للغاية، وأن هناك مخاوف على حياته في السجن بسبب يهوديته، لكن رغم أن محاكمته لن تبدأ قبل بداية سبتمبر/أيلول، فإن السلطات المحلية ترفض للإفراج عنه للإقامة الجبرية.

ويشار إلى أن أيكوت هو مؤسس شركة التطوير والبناء "أفيك"، وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قضيته معروفة لديها ويتم الاهتمام بها.