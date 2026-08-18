كشفت تقارير إعلامية جديدة عن تفاصيل مرتبطة بهوية ودوافع الرجل الذي أوقفته الشرطة بعد اعتدائه على مصلية وحارس أمن داخل كنيس "سنترال سيناغوغ" في مدينة نيويورك.

وبحسب صحيفة "فوروورد" اليهودية الأميركية، فإن المشتبه به لاري مونتس، البالغ من العمر 46 عاماً، يتبنى مواقف مؤيدة لإسرائيل، كما عُرف بانتقاداته الحادة لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني.

ووفق التقرير، فإن الدافع المحتمل للاعتداء يرتبط بمعارضة مونتس لليهودية الإصلاحية، رغم أنه ليس يهودياً، إذ هتف خلال الواقعة في وجه المصلين ووصفهم بأنهم "يهود مزيفون".

انتقادات لممداني ومواقف مؤيدة لإسرائيل

وأظهرت منشورات للمشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي أنه نشر مقاطع تنتقد ممداني، وقارنه في بعضها بالمرشد الإيراني السابق آية الله روح الله الخميني.

كما نشر مونتس منشورات أشاد فيها بالمسيحيين الإنجيليين المؤيدين لإسرائيل، ودعا متابعيه إلى «إبقاء إسرائيل في قلوبهم»، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأثار الاعتداء، الذي وقع مساء الجمعة داخل أحد أكبر وأبرز المعابد اليهودية في نيويورك، موجة من الإدانات، فيما ربط بعض المسؤولين والسياسيين الحادثة بالتوترات السياسية المرتبطة بمواقف ممداني تجاه إسرائيل.

إدانة إسرائيلية للاعتداء

وكان القنصل الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، من بين أبرز المعلقين على الحادثة، إذ كتب في منشور عبر منصة "إكس" أن الاعتداء على الكنيس هو، بحسب وصفه، "نتيجة مباشرة لتحريض" رئيس البلدية ممداني.

وأظهر توثيق من مكان الحادث المشتبه به وهو في حالة انفعال ويصرخ في وجه الموجودين، قبل أن يضرب أحد المصلين. وبعد وصول حارس الأمن للتدخل، هاجمه أيضاً، حيث بصق في وجهه وضربه برأسه، قبل أن يتمكن الحاضرون من السيطرة عليه.

ولا تزال دوافع الاعتداء الدقيقة قيد التحقيق، فيما تثير الواقعة تساؤلات بشأن الخلفيات الأيديولوجية والسياسية التي قد تقف وراء استهداف المصلين داخل دور العبادة.