بعد ساعات من فوز قاضية سابقة بجائزة نوبل: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

بعد ساعات من فوز إحدى قاضياتها السابقات بجائزة نوبل للسلام، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مما يضع واشنطن في مسار تصادم دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين. وقد أدانت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هذه العقوبات، مؤكدة أنها لن توقف عمل المحكمة.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان نشرته وكالة "رويترز" "لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين".وأضاف: "ولهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر المعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها ونشل قدرتها على العمل".

ومن جانبها، قالت خان: "تهدف هذه العقوبات إلى تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي وعرقلة عمل مؤسسة قضائية مستقلة. سيستمر عملنا في جميع القضايا والتحقيقات والملاحقات القضائية التي نتولاها".

لطالما أبدت إدارة ترامب عداءً للمحكمة -التي تأسست عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية- وسبق لها أن فرضت عقوبات على مدعين وقضاة تابعين لها. غير أن خطوة يوم الجمعة تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ قد تطال بعقوباتها الشركات التي تقدم خدمات للمحكمة نفسها.

يُذكر أن واشنطن انتقدت بشدة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين -بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- وكذلك بسبب تحقيق سابق حول تصرفات الجنود الأمريكيين في أفغانستان (وهو التحقيق الذي أغلقت المحكمة ملفه لاحقاً).

تضم المحكمة في عضويتها 125 دولة، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي وكافة أعضاء حلف الناتو باستثناء الولايات المتحدة وتركيا. وقد حظيت المحكمة في الماضي بدعم علني قوي من الدول الأعضاء -بما فيها حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة- وهي تتخذ من هولندا مقراً لها، علماً بأن هولندا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.