البدء في بناء الرصيف البحري لتوصيل المساعدات لسكان غزة على البحر الأبيض المتوسط

يجري الآن إنشاء رصيف JLOTS (اللوجستيات المشتركة فوق الشاطئ) العائم في البحر الأبيض المتوسط، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

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وسيكون الرصيف، الذي يتم بناؤه لدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء في المجال الإنساني، بمثابة مركز حاسم لتلقي وتوصيل إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة.

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ووفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي ومصدر مطلع على الأمر ارتفعت التكلفة التقديرية لبناء الرصيف إلى 320 مليون دولار، ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة ويؤكد على الاستثمار المالي الكبير المطلوب للمشروع.

وأعرب السيناتور روجر ويكر، أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي يقودها الديمقراطيون، عن مخاوفه بشأن التكاليف المتزايدة. وأكد أن تكاليف المشروع ارتفعت، واصفا إياه بأنه "جهد خطير ذو فائدة هامشية" سيثقل كاهل دافعي الضرائب الأميركيين.

ويأتي قرار بناء الرصيف في الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو الإغاثة إلى تحسين وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة، خاصة وسط مخاوف من المجاعة في شمال غزة.

ومن خلال إنشاء طريق بحري لتوصيل المساعدات بالإضافة إلى الطرق البرية الحالية، تهدف إدارة بايدن إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في المنطقة.