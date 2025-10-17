هيئة تنظيمية بريطانية تُغرّم "بي بي سي" بسبب فيلم وثائقي "مُضلّل" صُوّر في غزة

وجدت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية، "أوفكوم"، أن الفيلم الوثائقي الذي بثته "بي بي سي" عن غزة، والذي عُرض في فبراير/شباط المنصرم، أنه "ضلل الجمهور بشكل كبير". الفيلم، الذي حمل عنوان "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب"، رواه فتى يبلغ من العمر 13 عامًا، يُدعى عبد الله اليازوري، نجل نائب وزير الزراعة في حكومة حماس، إيمان اليازوري - وهي معلومات لم تُكشف للمشاهدين قط.

ووفقًا لأوفكوم، فإن "هذا الحذف قوّض ثقة الجمهور الكبيرة في أفلام ’بي بي سي’ الوثائقية التي تتناول موضوعًا حساسًا كالصراع بين إسرائيل وحماس"، وأشارت الهيئة إلى أن ثلاثة موظفين في شركة الإنتاج المستقلة "هيو فيلمز" كانوا على علم بالصلة العائلية دون إبلاغ "بي بي سي".

وبعد حوالي 20 شكوى، حُذف الفيلم الوثائقي من منصة "بي بي سي آي بلاير". وكان تحقيق داخلي قاده بيتر جونستون قد كشف، في يوليو/تموز، عن انتهاك خطير لقواعد الدقة. وفي بيان لها، اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بـ"انتهاك كبير" لإرشاداتها وأعلنت أنها ستقدم اعتذارا علنيا على قناة بي بي سي 2 في الساعة التاسعة مساء، وهو التاريخ الذي لم يتم تأكيده بعد.