فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربع منظمات وثلاثة مستوطنين، لتورطهم بما يُعرف بـ "أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتشمل الجهات التي فُرضت عليها العقوبات حركة "نحلاه" الاستيطانية برئاسة دانئيلا فايس، وجمعية "أمناه" التعاونية، بالإضافة إلى منظمتي "ريغافيم" و"هشومير يهودا والسامرة"، بإدارة كل من مئير دويتش وأفيخاي سويسا. وتشمل العقوبات تجميد الأصول في أوروبا، وحظر تحويل الأموال أو الموارد الاقتصادية، ومنع دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوروبية تهدف إلى الحد من أعمال العنف المرتبطة بالنزاع في الضفة الغربية، وسط توقعات بردود فعل سياسية متباينة من الجانب الإسرائيلي.