الشرع: المفاوضات مع إسرائيل قد تؤدي إلى اتفاق "في الأيام القليلة القادمة"

قال الرئيس السوري أحمد الشرع الليلة (بين الأربعاء والخميس) إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل "قد تؤدي إلى اتفاق في الأيام القريبة". وفي تصريحاته، شدد الشرع على أن الحديث يدور عن خطوة ضرورية وفي إطارها "يجب احترام الأجواء والسلامة الإقليمية لسوريا".

كما هو معلوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء أمس أن الولايات المتحدة تضغط من أجل تحقيق تقدم في المحادثات بين الجانبين، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر. ونشير إلى أنه بحسب التقرير، تطالب سوريا بانسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

من ناحية أخرى، أفاد مصدران رفيعا المستوى مطلعان على المحادثات بشأن الاتفاق الأمني لقناة i24NEWS بأنه على الرغم من الجهود الأمريكية والاجتماعات التي عقدها الوزير رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري، إلا أن الفجوات بين الجانبين لا تزال عميقة، ولا يتوقع التوقيع على اتفاق الأسبوع المقبل.