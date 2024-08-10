قررت إدارة بايدن رفع القيود عن بيع الأسلحة الهجومية عن السعودية، وذلك بعد ثلاثة سنوات من اتخاذها القرار في أعقاب الحرب في اليمن، جاء هذا وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل لرويترز.

ووفقا للتقرير، أبلغت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي الكونغرس حول القرار برفع القيود "وإن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية سيتم استئنافه الأسبوع القادم".

وقال مسؤول في إدارة بايدن للوكالة :"السعوديون قاموا بدورهم بالإتفاق، ونحن جاهزون بتنفيذ دورنا- وإعادة الأمور إلى نصابها". وتعتبر السعودية أكبر حليف للولايات المتحدة في الخليج لكن منذ عام 2021 رفضت تزويدها بالأسلحة الهجومية،

ومن أبرز الأسباب كانت دور السعودية بالحرب الدائرة في اليمن وكرد على مقتل الصحافي جمل خاشقجي والذي كان منتقدا شديدا للعائلة المالكة، واغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ووفقا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية فإن خاشقجي قتل بتعليمات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويشار إلى أن السعودية تجري اتصالات متقدمة جدا مع الولايات المتحدة حول تحالف دفاعي، في إطار اتفاق كبير جدا- يشمل أيضا التطبيع مع إسرائيل. في إطار التحالف بينهم ستحصل السعودية على ضمانات رسمية أمريكية لحماية ودفاع عسكري لها- الى جانب الحصول على أسلحة أمريكية متقدمة جدا، وفي المقابل، ستوقف المملكة العربية السعودية صفقات الأسلحة مع الصين، وتحد من استثمارات بكين في المنطقة. قبل الحرب، ترددت أنباء عن أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد توصلتا إلى اتفاق تطبيع قريب جدا، وكان هذا وفقا للأمريكيين أحد أسباب الهجوم المباغت الذي شنته حماس.