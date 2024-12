جبهة مشتركة ضد روسيا؟ عرض زيلينسكي على سوريا

"حبوب من أوكرانيا": أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم (السبت) على حسابه X أنه سيزود سوريا بالإمدادات الغذائية - "من أجل مساعدة سوريا على منع حدوث أزمة غذائية".

"من خلال البرنامج الإنساني 'الحصاد من أوكرانيا'، أمرت الحكومة بإعداد آليات توفير الغذاء لسوريا، بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء،" قال الرئيس.

https://x.com/i/web/status/1867967802276987253