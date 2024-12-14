"حبوب من أوكرانيا": أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم (السبت) على حسابه X أنه سيزود سوريا بالإمدادات الغذائية - "من أجل مساعدة سوريا على منع حدوث أزمة غذائية".

"من خلال البرنامج الإنساني 'الحصاد من أوكرانيا'، أمرت الحكومة بإعداد آليات توفير الغذاء لسوريا، بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء،" قال الرئيس.

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وأضاف زيلينسكي: "بالنسبة لأوكرانيا، هذا مهم: كلما كان الوضع أكثر هدوءًا في مثل هذه المناطق، كلما تمكن العالم من مساعدتنا في تحقيق السلام بشكل أكثر نشاطًا. ندعو العالم أجمع إلى الانضمام إلى جهود تحقيق الاستقرار لضمان انتهاء الحرب - التي أشعلت في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن بمشاركة إيران وروسيا – يصل إلى نهايته نهاية إلى نهاية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أوكرانيا دعمها للمعارضة السورية. يوم الأربعاء الماضي، أفادت صحيفة واشنطن بوست أن فصائل المعارضة تلقوا طائرات بدون طيار ودعمًا إضافيًا من أفراد المخابرات الأوكرانية، ووفقًا للتقرير، من مصادر مطلعة على النشاط العسكري الأوكراني في الخارج، فإن الغرض من المساعدة، وفقًا لهم، هو زعزعة روسيا وحلفائها السوريين.