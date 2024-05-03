تقرير: "مكتب رئيس الوزراء يدرس خطة التحالف العربي الإسرائيلي بعد الحرب لإدارة غزة"

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ذكر أن "المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرسون خطة ما بعد الحرب في غزة، والتي من شأنها أن تشهد مشاركة إسرائيل في الإشراف على قطاع غزة مع تحالف من الدول العربية، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والامارات"

وتابع تحليل الصحيفة أن "الخطة، التي لا تزال غامضة، من المرجح أن يرفضها الشركاء العرب المحتملون لأنها لا توفر مسارًا واضحًا نحو إقامة دولة فلسطينية"، وأشار إلى أنه"من المرجح أيضًا أن يرفضها شريكا بنيامين نتنياهو في الائتلاف، بن غفير وسموتريتش، لأنها لا تستبعد صراحة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة أو إمكانية إنشاء دولة فلسطينية".

وتابع"بموجب الاقتراح، يقوم التحالف العربي الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة غزة مسؤولين عن إعادة تطوير الأراضي المدمرة، وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام. وبعد سبع إلى عشر سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة التصويت على دمجها في إدارة فلسطينية موحدة تحكم كلاً من غزة والضفة الغربية".

في هذه الأثناء، تشير الخطة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة، “لا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت هذه الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية.

"تم وضع الخطة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم من قبل مجموعة من رجال الأعمال ير المعلنين، وبعضهم قريب من بنيامين نتنياهو، وتم عرضه على رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي على اتصال بكبار المسؤولين السعوديين. كما ساعد رجل أعمال فلسطيني في الترويج للفكرة لدى المسؤولين الأميركيين".