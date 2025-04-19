"إيران لم تأت للاستسلام": استئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما

تستأنف اليوم (السبت) المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جولة ثانية في روما. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات في الساعة 12:00 بتوقيت القدس، وأن تستمر نحو خمس ساعات. وكتب علي شمخاني المستشار السياسي لخامنئي على حسابه في شبكة "إكس" أن "إيران جاءت من أجل اتفاق متوازن - وليس من أجل الاستسلام".

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما، وأكدت أن "السلام الدائم يولد من الحوار الصادق بين الدول، وليس من فرض القوة". وأضافت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت دائما التزامها بالدبلوماسية كوسيلة حضارية لحل المشاكل، بحسن نية وبنهج مسؤول، مع احترام المصالح العليا للأمة الإيرانية".

وذكرت التقارير أيضا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى وزارة الخارجية الإيطالية واجتمع مع نظيره الإيطالي لإجراء محادثات ثنائية. علاوةً على ذلك، قبل بدء المحادثات، قال عراقجي: "نحن ملتزمون بالدبلوماسية، ويجب اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى تفاهم معقول. يجب أن يحترم الاتفاق حقوقنا، وينبغي أن يؤدي إلى رفع العقوبات والشكوك المحيطة ببرنامجنا النووي السلمي".

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وكتب علي شمخاني المستشار السياسي لخامنئي على حسابه في شبكة إكس: "غادر الوفد التفاوضي الإيراني إلى روما بكامل الصلاحيات، للتوصل إلى اتفاق شامل يقوم على 9 مبادئ: الجدية، تقديم الضمانات، التوازن، رفع العقوبات، رفض نموذج ليبيا/الإمارات، تجنب التهديدات، السرعة في المفاوضات، كبح جماح مثيري المشاكل (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمارات".

وانعقدت السبت الماضي الجولة الأولى من المحادثات النووية في مسقط عاصمة سلطنة عمان. ورغم أن المفاوضات جرت بشكل غير مباشر، فإن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا بشكل مباشر لعدة دقائق.

وفي ختام المحادثات الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في تحديث لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "يشرفني أن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وتوسطنا في عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم". وأود أن أشكر زميليّ على هذا التواصل الذي جرى في جو ودي يساعد على تقريب وجهات النظر التي من شأنها في نهاية المطاف تحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وسنواصل العمل معًا وبذل جهود إضافية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف".