"إيران لم تأت للاستسلام": استئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما

تستأنف اليوم (السبت) المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جولة ثانية في روما. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات في الساعة 12:00 بتوقيت القدس، وأن تستمر نحو خمس ساعات. وكتب علي شمخاني المستشار السياسي لخامنئي على حسابه في شبكة "إكس" أن "إيران جاءت من أجل اتفاق متوازن - وليس من أجل الاستسلام".

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما، وأكدت أن "السلام الدائم يولد من الحوار الصادق بين الدول، وليس من فرض القوة". وأضافت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت دائما التزامها بالدبلوماسية كوسيلة حضارية لحل المشاكل، بحسن نية وبنهج مسؤول، مع احترام المصالح العليا للأمة الإيرانية".

وذكرت التقارير أيضا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى وزارة الخارجية الإيطالية واجتمع مع نظيره الإيطالي لإجراء محادثات ثنائية. علاوةً على ذلك، قبل بدء المحادثات، قال عراقجي: "نحن ملتزمون بالدبلوماسية، ويجب اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى تفاهم معقول. يجب أن يحترم الاتفاق حقوقنا، وينبغي أن يؤدي إلى رفع العقوبات والشكوك المحيطة ببرنامجنا النووي السلمي".

