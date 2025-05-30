تقرير: "حزب الله يبحث مع المنسقة الأممية تنفيذ القرار 1701 ووقف هجمات إسرائيل"

اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس ‏بلاسخارت، إذ تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701، والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان.تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق، و"الاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على لبنان، ومخاطر التصعيد المحتمل، وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار ‏الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".‏

وبحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله، فإن اللقاء الذي جاء في إطار التنسيق الدوري،

واحتفظت إسرائيل بقوات في 5 مواقع على الأقل بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة "حزب الله" المعومة من إيران، كما تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق البلاد.

وفي السياق قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأحد المنصرم، إن "الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد، لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار"، داعياً إلى "عدم مطالبة حزبه بأي شيء قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية". وأضاف "الدولة اللبنانية وحزب الله التزموا باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل أقدمت على 3 آلاف و300 خرق وهم مستمرون في العدوان". وتابع: "لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل، وتوقف عدوانها، وتُفرج عن الأسرى، وتنتهي من كل الالتزامات الموجودة في الاتفاق، وبعد ذلك لكل حادث حديث"، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية "الخروقات" الإسرائيلية.