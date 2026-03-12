كشف تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية (الأربعاء) أن الجيش الأمريكي مسؤول عن هجوم صاروخي مميت على مدرسة ابتدائية للبنات في إيران في 28 فبراير، خلال الضربة الافتتاحية للحرب في ايران.

وفقًا لنتائج أولية لتحقيق يجريه البنتاغون، فإن الهجوم على مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب جنوب البلاد نجم عن "خطأ في التعرف".

وفقًا للتقرير، استخدم ضباط في القيادة المركزية للولايات المتحدة معلومات استخباراتية قديمة قدمتها وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع لتحديد نقاط الإحداثيات للهجوم. كان الهدف الأصلي هو مجمع للحرس الثوري بالقرب من المدرسة. ويكشف التحقيق أيضًا أن مبنى المدرسة كان في الماضي جزءًا من القاعدة العسكرية، لكنه انفصل عنها وتم تحويله إلى مؤسسة تعليمية مدنية بالفعل بين السنوات 2013 و2016.

وفقًا لتقارير في ايران، قتل في الهجوم ما لا يقل عن 175 شخصًا، الغالبية العظمى منهم طالبات تتراوح أعمارهن بين 7 إلى 12 عامًا، وكذلك معلمون وأهالٍ كانوا في المكان. صحيفة "نيويورك تايمز" تدعي أنها تحققت من مقاطع فيديو وصور أقمار صناعية تظهر إصابة دقيقة لمبنى المدرسة، وأن خبراء قاموا بتحليل بقايا الصواريخ في الموقع وقرروا أنها أجزاء من صاروخ كروز أمريكي من طراز "توماهوك".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ألمح في البداية إلى احتمال أن تكون إيران نفسها مسؤولة عن الانفجار، رد على نشر التحقيق وقال للصحفيين إنه لا يعرف التفاصيل عن كثب، لكنه أضاف أنه "يستطيع التعايش" مع نتائج التحقيق الرسمي عندما ينتهي. في الوقت نفسه، توجه 46 سناتورًا ديمقراطيًا إلى وزير الدفاع بيت هيغست مطالبين بالتحقيق السريع في الحدث، الذي وصفوه بأنه "مروع".

وزارة الخارجية الإيرانية وصفت الهجوم بأنه "جريمة حرب"، وقدمت توثيقاً لمقابر جماعية للفتيات اللواتي قُتلن في الحدث. جهات في الأمم المتحدة واليونسكو أدانت أيضاً استهداف المؤسسة التعليمية، وأشارت إلى أن الحديث يدور عن واحد من أصعب الأحداث من حيث الإضرار بالمدنيين خلال المواجهة الحالية. من البنتاغون أفادوا أن الحدث ما زال قيد التحقيق الرسمي، وأنهم يرفضون التعليق على تفاصيل محددة في هذه المرحلة.